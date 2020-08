Mali, il presidente Keita si dimette: la decisione dopo il golpe (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, si dimette dopo il colpo di stato. La decisione per evitare uno spargimento di sangue nel paese africano. dopo il colpo di stato nella giornata di ieri, il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita ha deciso di rassegnare le dimissioni. Nella giornata di ieri, i rivoltosi avevano preso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

