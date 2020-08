Mali, il presidente Keita si dimette (Di mercoledì 19 agosto 2020) BAMAKO, 19 AGO - Il presidente Maliano Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato stanotte le sue dimissioni e lo scioglimento del Parlamento e del Governo, poche ore dopo essere stato arrestato dai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

