Majano: motociclista perde la vita in incidente (Di mercoledì 19 agosto 2020) incidente mortale questa mattina lungo la strada regionale 463 in comune di Majano. ancora al vaglio la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La dinamica: l’incidente ha visto coinvolti una moto e un mezzo Ape. L’urto ha sbalzato il centauro. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto con ambulanza e Con l’elisoccorso, hanno potuto solamente constatare il decesso. Dalla ricostruzione parrebbe che il motociclista una volta caduto a terra sarebbe stato travolto da un camion che non si è fermato Illesi i due passeggeri dell’Ape. sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Majano. foto di Luigino Venchiarutti Leggi su udine20

