Madonna fa scandalo, 62esimo compleanno all’insegna della trasgressione (Foto) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 16 agosto la regina del pop, Madonna, ha festeggiato il suo 62esimo compleanno. La nota cantante statunitense non ha perso occasione per far parlare di sé ed ha festeggiato in una maniera che ha scandalizzato il web. Alla sua festa, organizzata in Giamaica, infatti, a farle compagnia c’erano il suo baby fidanzato, gli amici e una notevole quantità di marijuana. Completamente assenti, invece, le principali norme anti Covid-19 quali le mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. Una festa in pompa magna, quindi, per Madonna che è finita, però, al centro di tante polemiche da parte dei followers che hanno criticato il messaggio trapelato dalle Foto. Vediamo i dettagli. Madonna, compleanno ai limiti Madonna ha ... Leggi su kontrokultura

MakkiaRubia : @BizzarroBazar => No. Pensavo al senso di naturalità, di presenza quotidiana del disfacimento della carne... che è… - diTerralba : RT @diTerralba: Per Francesco l'Apostata non c'è più la Madonna, ma una ignota 'Madre della speranza'. Dice 'popolazione' e non 'i Cristian… - DylanZarlengo : @Johnthemadmonk La Madonna piange per i suoi cari napoletani?? che scandalo. Che il Nostro Signore ponga fine a tutt… - diTerralba : Per Francesco l'Apostata non c'è più la Madonna, ma una ignota 'Madre della speranza'. Dice 'popolazione' e non 'i… - Hame471 : @Solano_56 Madonna Che scandalo quest’uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna scandalo Madonna fa scandalo, 62esimo compleanno all’insegna della trasgressione (Foto) Kontrokultura Madonna su Instagram, festa di compleanno senza mascherina ma tanta marijuana, hater gridano allo scandalo

La regina delle popstar Madonna é entrata nell’occhio del ciclone. Dopo le controverse dichiarazioni sul Coronavirus, la cantante ha scatenato l’odio di migliaia di utenti dopo aver pubblicato su Inst ...

Madonna compleanno in Jamaica tra vassoi ricoperti di marijuana

Madonna, 62 anni ma riesce ancora a dare scandalo con la sua ultima foto dalla Jamaica dove ha festeggiato il compleanno a suon di marijuana. Foto da Instagram @madonna Sessantadue anni e non sentirli ...

La regina delle popstar Madonna é entrata nell’occhio del ciclone. Dopo le controverse dichiarazioni sul Coronavirus, la cantante ha scatenato l’odio di migliaia di utenti dopo aver pubblicato su Inst ...Madonna, 62 anni ma riesce ancora a dare scandalo con la sua ultima foto dalla Jamaica dove ha festeggiato il compleanno a suon di marijuana. Foto da Instagram @madonna Sessantadue anni e non sentirli ...