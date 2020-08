Macché crisi: Kevin Prince Boateng smentisce il gossip con una dedica romantica per Melissa Satta, fan in estasi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono di nuovo in crisi? Macché! L’indiscrezione che compare proprio oggi, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine ha fatto il giro della rete in queste ore. Il calciatore è comparso sui social per smentire con una dolce dedica alla moglie. crisi smentita, Boateng e la dedica romantica... L'articolo Macché crisi: Kevin Prince Boateng smentisce il gossip con una dedica romantica per Melissa Satta, fan in estasi proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Macché crisi: Kevin Prince Boateng smentisce il gossip con una dedica romantica per Melissa Satta, fan in estasi. - Aguy65338248 : @LaLuna78146805 @Lukas95976035 @LaVeritaWeb Macché polveriera, un po' di crisi c'è ovunque. È sottosviluppata come… - P_Rava : @stefanodexterha @ilcontealmaviva No, macché. Cambridge è un vero paradiso, ma solo per super ricchi (case a prezzi… -