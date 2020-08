“Ma come fa?”. Federica Panicucci, bikini da killer. A 53 anni suonati è ancora lei la più bella della tv (Di mercoledì 19 agosto 2020) Federica Panicucci ferma il tempo. Lo dimostra una volta di più nella seconda parte della sua vacanza in attesa di tornare alla guida di Mattino 5. La sua casa dove è pronta a prendere il timone lasciato il giorno dopo lo scoppio della pandemia. Dopo Forte dei Marmi Federica Panicucci ha scelto una meravigliosa masseria in Pugliain compagnia di Marco Bacini. Le foto mostrano come sempre Federica Panicucci che sembra non essere sfiorata per niente dal tempo che passa. C’è chi l’ammira tantissimo proprio perché sempre così elegante ed eterna ragazzina, c’è chi invece non la sopporta per gli stessi motivi. Non c’è dubbio che la conduttrice di mattino Cinque scateni ... Leggi su caffeinamagazine

