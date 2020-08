Lutto nel mondo del cinema: è morto un attore famosissimo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questo articolo Lutto nel mondo del cinema: è morto un attore famosissimo . Il mondo del cinema oggi è in Lutto per la scomparsa di un attore molto famoso e amato dal pubblico. Scopriamo insieme di chi si tratta. Oggi il mondo del cinema è in Lutto e piangere la scomparsa di un volto molto noto e apprezzato, Ben Cross. La sua grande passione per la recitazione era … Leggi su youmovies

Marko_Morandi : RT @marco_marcangio: @DavideFalchieri una veterinaria pentita,uno zanzarologo dittatoreggiante,un ondeggiatore capocciale arruolato nel cts… - cocchi2a : RT @XMERIDIO78: Lutto nel mondo dello spettacolo, si è spenta Mariolina #DeFano. RIP ?? - marino29b : RT @XMERIDIO78: Lutto nel mondo dello spettacolo, si è spenta Mariolina #DeFano. RIP ?? - VaniaToni1 : Lutto nel mondo del #cinema E' morto l'attore #BenCross Fra i vari ruoli, interpretò l'atleta ebreo Harold Abrah… - ginocalcinotto : RT @XMERIDIO78: Lutto nel mondo dello spettacolo, si è spenta Mariolina #DeFano. RIP ?? -