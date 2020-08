“L’urto è stato forte e il bambino non c’era”. Viviana Parisi, parla l’operaio coinvolto nel suo incidente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Viviana Parisi morta e Gioele scomparso, parla uno dei due operai coinvolti dell’incidente in autostrada. “Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’urto è stato abbastanza forte. La macchina si è fermata 50 metri più avanti. Io sono sceso a vedere ma nella macchina non c’era nessuno. Non abbiamo visto il bambino, non sappiamo se c’era o no”. È la testimonianza, resa a “Chi l’ha visto”, di uno dei due operai che hanno avuto lo scontro in autostrada con Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta mentre del figlio ... Leggi su caffeinamagazine

