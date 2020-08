L'Unione africana sospende il Mali dopo il golpe (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA-AFP, - ADDIS ABEBA, 19 AGO - L'Unione africana ha deciso di sospendere il Mali dopo il colpo di Stato di ieri., ANSA-AFP,. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

L'Unione africana ha condannato il golpe e ha chiesto la liberazione "immediata" di Keita e dei suoi ministri. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha assicurato che il golpe non ha avuto alcun ...

Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato stanotte le sue dimissioni e lo scioglimento del Parlamento e del Governo, poche ore dopo essere stato arrestato dai militari in rivolta. Dal ...

