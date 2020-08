Lungomare di Napoli: dispositivo di traffico per le riprese del film di Paolo Sorrentino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lungomare di Napoli: Il Comune di Napoli comunica il nuovo dispositivo di traffico per agevolare le riprese del film di Paolo Sorrentino. Sul Lungomare di Napoli, per tre giorni si girerà il film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”. Da oggi al 21 agosto, la troupe sarà presente dalle 18 alle 21, … Leggi su 2anews

stiamomessimale : Napoli starter pack: • caffè? ? • sole? ? • mare?? ? Ci sono anche i #calippolime e #calippocoke, cosa chiedere di… - kiwivoI6 : prove me wrong napoli ha il miglior lungomare del mondo mi manca ?? - danielasorano58 : RT @_dani_ta_6: Lungomare Napoli 16 Agosto 2019. Esattamente un anno fa, quando hai capito forse per la prima volta quanto sei amato, quand… - Marisa77573095 : @dries_mertens14 Mio figlio ti adora... Ha 9 anni e ogni volta che usciamo sul lungomare di Napoli... Spera d'incon… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare Napoli Napoli, il Lungomare diventa set del film di Paolo Sorrentino: via Caracciolo dimezzata per 3 giorni Fanpage.it Napoli, la Soprintendenza boccia la pedana solarium sul Lungomare del Comune: disturba il paesaggio

Che fine ha fatto la pedana solarium sul Lungomare di Napoli annunciata dal sindaco Luigi De Magistris lo scorso maggio? La struttura in legno dove allestire lettini e ombrelloni non si farà più. La S ...

Castel dell’Ovo: leggenda dell’uovo e storia

La città di Napoli è ricca di splendidi edifici storici da visitare. Uno dei più bei posti da vedere durante una vacanza in Campania è il magnifico Castel dell’Ovo, che si può ammirare anche dal ...

Che fine ha fatto la pedana solarium sul Lungomare di Napoli annunciata dal sindaco Luigi De Magistris lo scorso maggio? La struttura in legno dove allestire lettini e ombrelloni non si farà più. La S ...La città di Napoli è ricca di splendidi edifici storici da visitare. Uno dei più bei posti da vedere durante una vacanza in Campania è il magnifico Castel dell’Ovo, che si può ammirare anche dal ...