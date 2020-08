Luna di miele italiana per la principessa Beatrice. Ma la regina "censura" il viaggio - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Novella Toloni Dopo il matrimonio a sorpresa, Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi si godono il viaggio di nozze ad Amalfi. Le foto esclusive pubblicate da Chi hanno però indignato sua Maestà che, secondo indiscrezioni, avrebbe impedito che la notizia trapelasse sui tabloid inglesi Prima il matrimonio celebrato in gran segreto poi la Luna di miele "censurata" dalla regina Elisabetta. Non c'è che dire, per la principessa Beatrice questo 2020 non è proprio dei migliori. Le foto del viaggio di nozze italiano con il neo marito, l'imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi - pubblicate in esclusiva mondiale sul settimanale Chi - avrebbero fatto infuriare Elisabetta II, tanto da impedirne la ... Leggi su ilgiornale

