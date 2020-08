L’Ue condanna il voto in Bielorussia: “Non lo riconosciamo, presto sanzioni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Consiglio straordinario dei 27 Paesi decide la linea dura contro il dittatore Lukashenko. Merkel: “Dialogo nel Paese, la Russia non intervenga”. Pronti 53 milioni per la società civile Leggi su ilsecoloxix

chil8Giacomo : RT @EuroMasochismo: Leuropa che si preoccupa dei bielorussi assomiglia a me che mi preoccupo del sesso degli scarafaggi. - Daniela19633 : RT @EuroMasochismo: Leuropa che si preoccupa dei bielorussi assomiglia a me che mi preoccupo del sesso degli scarafaggi. - dondogliocg : RT @EuroMasochismo: Leuropa che si preoccupa dei bielorussi assomiglia a me che mi preoccupo del sesso degli scarafaggi. - graziosov : RT @EuroMasochismo: Leuropa che si preoccupa dei bielorussi assomiglia a me che mi preoccupo del sesso degli scarafaggi. - MPaperoga : RT @EuroMasochismo: Leuropa che si preoccupa dei bielorussi assomiglia a me che mi preoccupo del sesso degli scarafaggi. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue condanna Mali: Borrell, 'Ue condanna tentativo di colpo di Stato' Affaritaliani.it