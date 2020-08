Lucio Battisti, esce il cofanetto Rarities con 16 inediti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lucio Battisti, grande artista intramontabile ritorna con 16 singoli inediti, nel cofanetto Rarities, disponibile già in pre-order. Il 25 settembre uscirà “Lucio Battisti – Rarities”. Una raccolta di piccole grandi perle dello straordinario artista. Il cofanetto sarà arricchito singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. “Rarities” sarà disponibile in due versioni, versione CD e versione LP, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia. Musicista dal genio assoluto, dimostra inconsapevolmente di essere ancora una volta precursore dei tempi. Questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

SkyTG24 : Dal 25 settembre ecco 'Rarities', l'ultima collezione di perle di Lucio Battisti - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Lucio Battisti - E Penso A Te -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - sonikmusicnet : Now playng: LUCIO BATTISTI - ORGOGLIO E DIGNITA' - sonikmusicnet : Now playng: LUCIO BATTISTI - LE COSE CHE PENSANO - radiosiciliarse : LUCIO BATTISTI- - LA COLLINA DEI CILIEGI -