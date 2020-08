Love story tra Ibrahimovic e Diletta Leotta? Lo scoop di ‘Chi’ scatena il gossip, tra i due anche… una cena in Sardegna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sembra davvero assurdo, forse sotto sotto c’è qualcosa di vero. Il settimanale ‘Chi’ ha lanciato quello che potrebbe essere lo scoop dell’estate, ovvero una Love story tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. Marco Luzzani/Getty ImagesI due si sono conosciuti durante il lockdown grazie ad una pubblicità di fitness, per poi apparire insieme in un video su Tik Tok: due indizi che adesso pare abbiano portato ad una prova. Secondo ‘Chi’, l’attaccante svedese avrebbe raggiunto la conduttrice di DAZN in vacanza in Sardegna, dove lei sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme ad alcune amiche e al fratello. Ibra sarebbe arrivato da solo, senza la moglie Helena Seger con cui sa ormai da anni, raggiungendo ... Leggi su sportfair

Diimpho_N : Alexei and Loren are my fave 90 day fiancè love story ?????? - ceresfrancescaa : RT @HSfakereal_: Chi crede veramente in L*rry, non ha bisogno di cercare prove o ricredersi perché El mette una storia con L. Se siete conv… - donatda : #repost messaggio di #veronicaursida a #giovannilongobardi ,fine della love story? #uominiedonne #tronoover… - MarinaPellizza1 : RT @HSfakereal_: Chi crede veramente in L*rry, non ha bisogno di cercare prove o ricredersi perché El mette una storia con L. Se siete conv… - lovingthemisred : RT @flavlesswift: sappiamo tutti che la top 3 è cardigan, lwymmd e love story, non deludetemi. -

Ultime Notizie dalla rete : Love story Ibra e la Leotta intercettati insieme in Sardegna. Love story? IlNapolista Leotta e Ibrahimovic nuova coppia dell'estate? 'Tra loro è nato qualcosa'

Spettacoli e Cultura - Il settimanale "Chi" racconta di una love story in corso tra la conduttrice e il calciatore, entrambi in vacanza in Sardegna. Tra loro, a quanto riporta il settimanale 'Chi', sa ...

Diletta Leotta e Ibra la coppia dell’estate. La bomba di Chi

Diletta Leotta e Ibrahimovic continuano a frequentarsi durante l’estate. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati insieme in un noto locale Il mondo del calcio fa discutere anche fuori dai campi da gioco.

Spettacoli e Cultura - Il settimanale "Chi" racconta di una love story in corso tra la conduttrice e il calciatore, entrambi in vacanza in Sardegna. Tra loro, a quanto riporta il settimanale 'Chi', sa ...Diletta Leotta e Ibrahimovic continuano a frequentarsi durante l’estate. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati insieme in un noto locale Il mondo del calcio fa discutere anche fuori dai campi da gioco.