L’omicidio di Sarah Scazzi diventa serie tv. L’ennesimo prodotto dalla ‘pop justice’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) La notizia che la vicenda criminale di Avetrana e dei suoi protagonisti – Sarah Scazzi, “zio Michele”, Sabrina Misseri e Cosima Serrano – stia per diventare una serie televisiva non stupisce nessuno e ciò per alcune ragioni molto semplici: da un lato perché quel delitto ha rappresentato l’apoteosi del “crime show” in versione “pop justice”; dall’altro perché i grandi casi criminali hanno storicamente stuzzicato i palati voyeuristici della collettività e chiamato a raccolta le “tricoteuses” di ogni epoca. D’altronde, anche le vicissitudini di Amanda Knox hanno meritato la stessa sorte letteraria e cinematografica e Azouz Marzouk, colpito da un procedimento piuttosto paradossale (è accusato di calunnia per aver ... Leggi su ilfattoquotidiano

