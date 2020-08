LIVE Palermo, il primo giorno di mister Boscaglia. Come seguire la diretta video della conferenza stampa (Di mercoledì 19 agosto 2020) È il giorno di Roberto Boscaglia,SEGUI LA diretta SU MEDIAGOL.Dalle 11.00 Mediagol si collegherà con lo stadio “Renzo Barbera” dove è atteso il nuovo allenatore del Palermo. Boscaglia, originario di Gela, da ieri è ufficialmente l’uomo scelto dal club rosanero per vincere la Serie C, alle 12 sarà presentato nella sala stampa dello stadio di Viale del Fante durante una conferenza che Mediagol trasmetterà in diretta integrale.La trasmissione LIVE streaming sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Mediagol, nel gruppo Facebook, su Twitch, su YouTube, su Twitter e sul sito Mediagol.it.AGGIORNA QUESTA PAGINA PER seguire LA ... Leggi su mediagol

fanpage : Le condizioni di salute della ragazza di Palermo risultata positiva al #Covid_19 dopo essere tornata da un viaggio… - marino29b : RT @fanpage: Le condizioni di salute della ragazza di Palermo risultata positiva al #Covid_19 dopo essere tornata da un viaggio a Malta si… - Beatric72980398 : RT @SkyTG24: Coronavirus Sicilia, 46 nuovi contagi: 13 fanno riferimento a cluster maltese. LIVE - CMaur31 : RT @SkyTG24: Coronavirus Sicilia, 46 nuovi contagi: 13 fanno riferimento a cluster maltese. LIVE - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 46 nuovi contagi: 13 fanno riferimento a cluster maltese. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo Norme anti-Covid violate Chiusi 3 locali a Palermo e Altavilla Live Sicilia Palermo: Covid-19, effettuati i tamponi ai primi turisti da Malta

All’aeroporto Internazionale di Palermo sono così cominciati i controlli sui passeggeri in arrivo dalle zone ritenute a rischio Covid-19: Spagna, Grecia, Malta e Croazia. (Live Sicilia) Intanto, i ...

Da lassù c'è una vista spettacolare: vicino Palermo riapre l'area archeologica di Solunto

11:23Da lassù c'è una vista spettacolare: vicino Palermo riapre l'area archeologica di Solunto 11:01Ballate folk e canzoni d'autore: a Villa Filippina l'apericena in musica con il live di Mandreucci e ...

All’aeroporto Internazionale di Palermo sono così cominciati i controlli sui passeggeri in arrivo dalle zone ritenute a rischio Covid-19: Spagna, Grecia, Malta e Croazia. (Live Sicilia) Intanto, i ...11:23Da lassù c'è una vista spettacolare: vicino Palermo riapre l'area archeologica di Solunto 11:01Ballate folk e canzoni d'autore: a Villa Filippina l'apericena in musica con il live di Mandreucci e ...