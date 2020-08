L’Italia è come Topolinia, ma senza Mickey Mouse (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Italia assomiglia sempre di più alla città immaginata da Walt Disney quale scenario per il suo più famoso personaggio, ormai quasi centenario. Sembrano esserci tutti: la truce Banda Bassotti, la mediocre quanto confusionaria Minerva detta Minnie, sempre in attesa di convolare a giuste nozze, il commissario Basettoni, bonario quanto inefficace detective; non mancano quell’amico Pippo che tutti abbiamo avuto, i terricoli quanto imbranati Orazio e Clarabella e l’inquietante Macchia Nera. Solo non si vede lui, Topolino, mente ed azione che mettono ordine nel caos morale di una società cresciuta troppo in fretta e spesso esposta a tutte le mascalzonate. In compenso c’è Lupo, l’ avvocato che tenta di impadronirsi dell’eredità di Minnie, con l’aiuto del suo scagnozzo Pietro Gambadilegno. ... Leggi su linkiesta

