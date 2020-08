L'isola del contagio: quanti sono oggi i positivi nel resort sardo. "Tentativi di fuga col gommone" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si aggrava il bilancio dei contagiati nel resort Uvet all'isola Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna: sono ora 21 le persone risultate positive al coronavirus su 470 messi in quarantena tra ospiti e personale. L'allarme è scattato dopo che un dipendente della struttura, un pianista romano di 60 anni, aveva manifestato i sintomi del Covid. I 21 contagiati sono il risultato dei primi 300 test realizzati e il dato appare buono, "inferiore al 10%" del totale. La quarantena è "dinamica", gli uomini e le donne possono muoversi liberamente nel resort ma non possono lasciare il villaggio. Appena avuta la notizia del contagio, ieri una coppia ha cercato la fuga per arrivare all'aeroporto di Olbia ma è ... Leggi su liberoquotidiano

