Lipsia-Psg, Capello: “Nagelsmann è rimasto solo a mangiarsi le unghie, basta con gli schemi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Nagelsmann ha preparato male la partita, nel primo tempo ha solo aspettato senza mai andare a pressarli, ha snaturato il suo gioco. E’ stato tutto il tempo in panchina a mangiarsi le unghie”. Questo il commento di Fabio Capello al termine di Lipsia-Psg, prima semifinale della Champions League 2019/2020 terminata con la netta vittoria per 3-0 dei ragazzi di Tuchel. “basta con questi schemi, a me piacciono di più i giocatori di qualità – ha proseguito Capello nello studio di Sky Sport – e nel Psg ci sono grandissimi giocatori, primi violini, che ci hanno incantato con le loro giocate. Ho fatto il tifo per loro”. Leggi su sportface

