Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona: inutili le rassicurazioni del presidente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non c’è pace in casa del Barcellona dopo la pesante eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, vincente per 2-8 ai quarti di finale. Lionel Messi è furioso, non ha ancora digerito la sconfitta. Appena una decina di giorni fa segnava un goal meraviglioso contro il Napoli, oggi il campione non conosce il suo futuro. Secondo quanto rivela in queste ore il quotidiano “Marca” l’argentino vorrebbe andarsene e mettere fine alla sua gloriosa avventura in Spagna. Nonostante le rassicurazioni di Josep Maria Bartomeu, le voci di mercato si sprecano. La “Pulce” sembra più vicino all’addio che al rinnovo di contratto. Al momento, stando a quanto si legge su “Marca“, le soluzioni più probabili sono quelle del Paris ... Leggi su calciomercato.napoli

