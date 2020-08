Lione, Garcia: “Fieri della nostra avventura in Champions” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un ko pesante contro il Bayern Monaco che interrompe il sogno europeo del Lione. Rudi Garcia si ferma in semifinale dopo un cammino in Champions che lo ha visto eliminare Juventus e Manchester City.LE PAROLE DI Garciacaption id="attachment 993403" align="alignnone" width="300" Garcia (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions di quest’anno. E’ una cosa molto positiva per i ragazzi: ho molti giovani e spero che abbiano imparato in fretta con queste partite. Questa sera sono troppo deluso per parlare della finale, mi fa male non esserci. Al fine settimana arriverò con un altro spirito e forse la guarderò”. Lione, ... Leggi su itasportpress

