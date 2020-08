Lione-Bayern Monaco, Rudi Garcia: “Finale PSG-Bayern Monaco? Fa male non esserci…” (Di giovedì 20 agosto 2020) La delusione di Rudi Garcia.Sul campo dell'Estadio Alvalade è andata in scena la sfida tra il Lione e il Bayern Monaco, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Champions League. A vincere sono stati i bavaresi, che si sono imposti con il risultato di 3 a 0 grazie al gol del solito Robert Lewandowski e la doppietta di Serge Gnabry.Al termine del match il tecnico del Lione, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita e la conseguente eliminazione:"Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions di quest’anno. E’ una cosa molto positiva per i ragazzi: ho molti giovani e spero ... Leggi su mediagol

SkySport : Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv ? #LioneBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - SkySport : ?? LIONE- BAYERN MONACO ?? SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Come finir… - SkySport : ?? IL BAYERN MONACO È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIONE ?? BAYERN 0-3 RISULTATO FINALE ? ? #Gnabry (18’) ?… - xzenzo : RT @Spazio_Napoli: - DespricableMe : RT @SandroSca: Squadre che hanno eliminato la Juve in UCL: 2013: Bayern, vincitrice 2014:Real,vincitrice/Galatasaray,1/8 2015: Barcellona,… -