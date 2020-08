Lione-Bayern Monaco, programma e telecronisti Sky e Mediaset semifinale Champions League (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Lione-Bayern Monaco, semifinale della Champions League 2019/2020. Ultimo verdetto di qualificazione che riguarda i sorprendenti francesi e la corazzata bavarese: soltanto una tra queste due squadre potrà approdare in finale e affrontare il Psg per il trofeo, l’altra saluterà la competizione a un passo dal sogno. L’ncontro andrà in scena a Lisbona alle ore 21 di mercoledì 19 agosto. Lione-Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Leggi su sportface

