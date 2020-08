Lione Bayern Monaco, i tedeschi vincono 0-3 e volano in finale di Champions League (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha sconfitto 0-3 il Lione nella semifinale e conquista la finale di Champions League dove incontrerà il Psg Il Bayern Monaco ha battuto 0-3 il Lione in semifinale e vola così in finale di Champions League, in programma domenica 23 agosto, dove giocherà contro il Paris Saint-Germain. Per il club bavarese si tratta dell’undicesima finale. I tedeschi sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Gnabry realizzata grazie alle reti segnate al 18′ e al 33′. Robert Lewandowski ha poi chiuso definitivamente il match al 88′. Leggi su ... Leggi su calcionews24

