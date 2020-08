Lione-Bayern Monaco, Garcia ci crede: “non sono perfetti, crediamo nella qualificazione” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La prima finalista di Champions League è il PSG, che ieri ha battuto nettamente il Lipsia in semifinale, stendendo 3-0 i malcapitati tedeschi. Questa sera toccherà a Lione e Bayern Monaco scendere in campo per guadagnarsi l’ultimo atto della massima competizione europea, con i favori del pronostico che pendono tutti per la formazione di Flick. Pool/Getty ImagesRudi Garcia però non ha nessuna intenzione di partire battuto, le vittorie contro Juventus e Manchester City lo dimostrano: “come ho detto prima della Juve o del City, affrontiamo una squadra fortissima, costruita per vincere la Champions League ma ce l’abbiamo fatta sia con i bianconeri che con gli inglesi, quindi la fiducia accumulata finora va tenuta stretta” le parole dell’allenatore francese a Sky ... Leggi su sportfair

SkySport : Lione-Bayern Monaco, Garcia: 'Siamo outsider, Bayern non ha debolezze ma non è perfetto' - SkySport : Lione-Bayern Monaco, Flick: 'Garcia bravo tattico. Vogliamo vincere, non sarà facile' - Gazzetta_it : Il #Psg demolisce il #Lipsia: 3-0 e prima finale per gli emiri! Ora derby con il #Lione o #Bayern #Ucl #Champions - IRebell05 : RT @Boboj29: Questa sera , diretta su canale 5 ,Lione -Bayern , i tedeschi se dimostrano la stessa rabbia avuta con il Barca non dovrebbero… - odiodiclasse : Psg, Red Bull Lipsia, Bayern Monaco... E poi c'è il Lione. Io spero che la Champions la vinca quest'ultima, perchè… -