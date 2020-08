Lione-Bayern Monaco, Davies: “Siamo felici, festeggeremo un po’” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Siamo molto felici, sappiamo che giocheremo contro un’ottima squadra in finale. Ora festeggeremo un po’, ma inizieremo a pensare anche al Psg. Il Bayern Monaco è uno dei club più importanti al mondo, essere a questo punto è un sogno che si realizza. Spero di fare sempre meglio di partita in partita”. Lo ha dichiarato Alphonso Davies dopo la vittoria del Bayern Monaco in semifinale di Champions League contro il Lione. Leggi su sportface

