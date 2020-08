Lione-Bayern Monaco 0-3: il Bayern asfalta i Francesi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stasera 19 Agosto alle ore 21:00 nello Stadio José Alvalade si è disputata la semifinale di Champions League tra il Lione e Bayern Monaco vinta dal Bayern 3-0. La squadra di Flick rischia di andare sotto in avvio ma si risveglia grazie alla doppietta nel primo tempo di Gnabry. Nel finale arrotonda Lewandowski con il suo gol numero 15 in questa edizione (a segno in tutte le partite). La finale sarà Psg-Bayern, domenica 23 agosto alle 21, allo stadio da Luz di Lisbona. Primo Tempo Nel 11 minuto una grande occasione per il Bayern: scambio in area fra Lewandowski e Goretzka e brivido per i Francesi. Al 13 minuto risponde subito il Lione, ... Leggi su sport.periodicodaily

