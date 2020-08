Lione, Aulas: “Francia merita 4 squadre in Champions. Noi e Psg abbiamo eliminato Atalanta e Juventus” (Di mercoledì 19 agosto 2020) In attesa di vedere se il sogno Champions League proseguirà in finale, il presidente del Lione Jean Michel Aulas ha parlato ai microfoni di Le Progres in merito al numero di club che dovrebbero partecipare alle prossime edizioni del torneo, lamentando una differenza di trattamento che non rispecchia i valori visti in campo.Aulas: "La Francia merita 4 club in Champions"caption id="attachment 1003573" align="alignnone" width="616" Juventus - Lione (Getty Images)/captionIl vulcanico patron dei francesi non ha fatto giri di parole: "La Francia merita 4 squadre in Champions League. abbiamo portato due squadre in semifinale (e ora una anche in finale ndr) e questo ci permette di ... Leggi su itasportpress

