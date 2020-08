"L'ho trovato dove nessuno cercava". Parla il volontario che ha scoperto i resti umani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesca Galici Il carabiniere in congedo ha trovato i resti del bambino con un falcetto: "Il corpicino è straziato da animali selvatici" Gli investigatori non hanno la certezza assoluta ma tutto fa pensare che i resti trovati a Caronia, poco distanti dal traliccio e da dove pochi giorni va è stato trovato il corpo di Viviana Parisi, siano del piccolo Giele Mondello. A ritrovarli è stato un carabiniere in congedo di Capo d'Orlando. "Trovarlo è stato un dono di Dio", ha dichiarato l'uomo a caldo pochi minuti dopo la scoperta. L'uomo ha affermato di aver trovato un "corpicino straziato dagli animali", purtroppo presenti in abbondanza in quelle campagne. Fonti investigative, infatti, riferiscono che i resti siano stati ... Leggi su ilgiornale

