Letizia Ortiz osa con le trasparenze ed è sempre regina di stile (Foto) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un altro abitino bianco e leggero indossato da Letizia Ortiz attira l’attenzione, questa volta con le sue trasparenze (Foto). Questa volta Letizia di Spagna ha osato ma in ogni caso resta regina di stile. La famiglia reale spagnola è ancora in vacanza alle Baleari, questa volta hanno fatto visita alla cittadina di San Antony de Portmany. In realtà per Letizie e Felipe questi giorni non sono del tutto di vacanza e in relax perché proseguono il loro tour. Occasioni in cui la regina di Spagna sfoggia nuovi outfit, quasi tutti in bianco, ma anche un nuovo brand. Un altro vestitino bianco che indossa in modo perfetto, un abito Di Charo Ruiz dal costo di 550 euro. E’ un nuovo brand che entra nel suo guardaroba e il successo ... Leggi su ultimenotizieflash

Gerardo71777698 : RT @running42419669: Letizia Ortiz Rocasolano - RHeels80 : RT @running42419669: Letizia Ortiz Rocasolano - Michael18619377 : RT @running42419669: Letizia Ortiz Rocasolano - running42419669 : Letizia Ortiz Rocasolano - cocoa_key : RT @vogue_italia: Il nuovo look con espadrillas della Regina di Spagna ?? -