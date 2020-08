Lecce, fulmine a ciel sereno: esonerato mister Liverani! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo possiamo definire un fulmine a ciel sereno. Sembrava andare verso la conferma in panchina il tecnico del Lecce Fabio Liverani. Dopo la doppia promozione coi pugliesi dalla C alla A, seguito alla nuova retrocessione di questa estate, i programmi prevedevano che fosse ancora lui l’allenatore della prossima stagione. Poco fa, però, l’ufficialità inaspettata: Liverani sollevato dall’incarico. “L’U.S. Lecce S.P.A. – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento al rapporti di lavoro intercorrente con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di ... Leggi su calcioweb.eu

junews24com : Esonero Liverani: fulmine a ciel sereno in casa Lecce. Il comunicato ufficiale - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce fulmine Terremoto Lecce: esonerato Liverani

Un fulmine a ciel sereno: l'Us Lecce esonera il tecnico Fabio Liverani. Lo comunica la società con una nota ufficiale. A breve ulteriori dettagli © RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Lecce, esonerato Liverani: il comunicato del club giallorosso

Fabio Liverani non è più il tecnico del Lecce: il tecnico dei salentini è stato sollevato dall’incarico. Il comunicato Fulmine a ciel sereno in casa Lecce: Fabio Liverani non è più il tecnico dei sale ...

Un fulmine a ciel sereno: l'Us Lecce esonera il tecnico Fabio Liverani. Lo comunica la società con una nota ufficiale. A breve ulteriori dettagli © RIPRODUZIONE RISERVATA ...Fabio Liverani non è più il tecnico del Lecce: il tecnico dei salentini è stato sollevato dall’incarico. Il comunicato Fulmine a ciel sereno in casa Lecce: Fabio Liverani non è più il tecnico dei sale ...