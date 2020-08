Le Streghe cambiano pelle, la Serie C porta una ventata di novità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La prima grande novità riguarderà la categoria. Finalmente Le Streghe Benevento riescono a compiere il tanto sospirato passo in avanti, approdando ufficialmente nel campionato di Serie C. Il salto di categoria porterà con sé diverse novità, a partire dalla guida tecnica. La società del presidente Cerracchio ha deciso infatti di interrompere il rapporto con l’allenatore Gerardo Zollo. Una svolta quella voluta e operata dalla dirigenza, una separazione senza strascichi o rotture. A guidare le “Streghette” nella loro nuova avventura sarà Leo Martone, l’ex tecnico della Juventina Circello farà dunque il suo debutto nell’universo del calcio femminile. Un’esperienza che avrà inizio domani, quando le ... Leggi su anteprima24

