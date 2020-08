Le Previsioni Meteo per l’ultima settimana di agosto: estate sì, ma senza eccessi di caldo. Ancora locali temporali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Previsioni Meteo – Ci sarebbero delle novità, verso fine mese, in riferimento alla circolazione generale a scala euro-atlantica. Non novità di particolare rilievo, tuttavia, nelle simulazioni modellistiche, va proponendosi una circolazione tendenzialmente meno esasperata in termini anticiclonici e, magari,con più ricorrenti fastidi umidi atlantici. In sostanza, il fronte stabilizzante subtropicale tenterebbe e in parte vi riuscirebbe anche, un significativo assalto alla conquista del Mediterraneo centrale proprio nei prossimi giorni ma, giusto a puntino, nella fase clou della sua espansione verso Nord, gli farebbe testa un cavo depressionaria atlantico che ne smorzerebbe le velleità espansionistiche, perlomeno in direzione dei meridiani centrali europei e, quindi, anche dei settori centrali del nostro ... Leggi su meteoweb.eu

