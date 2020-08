Le ossa, il luogo, il volontario: i misteri del giallo di Caronia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesca Galici Il caso di Viviana e Gioele resta ancora un giallo. Adesso gli inquirenti dovranno fare luci sulle tante zone d'ombra Con il ritrovamento di quelli che sembrano a tutti gli effetti i resti del piccolo Gioele Mondello, le indagini del pool investigativo sono interamente orientate a scoprire cos'è successo quel tragico 3 agosto, dopo che la vettura guidata da Viviana Parisi ha urtato un furgone in galleria a Caronia. Da quel momento di lei e del piccolo Gioele si sono perse le tracce. I testimoni l'hanno vista allontanarsi verso le campagne scavalcando il guardrail e dirigendosi verso una zona impervia della campagna di Caronia, dove sono poi scomparsi. Il corpo della dj è stato ritrovato pochi giorni fa e solo oggi, dopo lunghe settimane di ricerche, le squadre di ricerca hanno individuato i ... Leggi su ilgiornale

marcell42027530 : RT @SandraM0027: Ricordo Bruzzone, quando si ritrovarono ossa umane sotto basilica in Vaticano, affermò, che 'se pure non si trattasse dell… - CryAntonino : RT @emergency_live: Ricerche del piccolo Gioele. Alcuni resti di ossa e di indumenti sono stati ritrovati nei pressi dell’autostrada A20 Me… - emergency_live : Ricerche del piccolo Gioele. Alcuni resti di ossa e di indumenti sono stati ritrovati nei pressi dell’autostrada A2… - SandraM0027 : Ricordo Bruzzone, quando si ritrovarono ossa umane sotto basilica in Vaticano, affermò, che 'se pure non si trattas… - MARI151280 : @LDeSantis2 @sifalcia Non credo che le descrizioni siano così dettagliate In effetti hanno detto ossa... chissà...… -