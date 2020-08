L’Austria è il Paese dove la carne costa di più in Europa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fatta base 100 la media europea, nel 2019 il prezzo della carne è stato più alto in Austria (indice del livello dei prezzi di 145) e Lussemburgo (141), seguito dalla Francia (131), Paesi Bassi (127), Belgio (125) e Finlandia (124). Al contrario, i livelli di prezzo più bassi per la carne si sono registrati in Polonia e Romania (entrambi con un indice di livello dei prezzi di 63), seguite da Bulgaria (66) e Lituania (71). Leggi il rapporto completo sul sito di Eurostat L'articolo L’Austria è il Paese dove la carne costa di più in Europa proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

