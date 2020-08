L’Australia vuole rendere il vaccino anti-Covid obbligatorio. Premier: “Esclusi solo casi con controindicazioni mediche” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Australia vuole sconfiggere il coronavirus e vuole farlo rapidamente. Tanto che primo ministro, Scott Morrison, ha annunciato di volere rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, dopo che il suo governo ha firmato un accordo con la società anglo-svedese AstraZeneca per acquisire il farmaco in fase di sviluppo nei laboratori di ricerca dell’Univesità di Oxford. Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà all’inizio del 2021, visto che, riporta Bbc, i ricercatori sperano di avere i risultati della fase 3 dei test di efficacia entro la fine dell’anno. Morrison ha descritto il vaccino come uno dei più promettenti ed avanzati nel mondo, esprimendo l’intenzione di renderlo obbligatorio ... Leggi su ilfattoquotidiano

