Latina è il nuovo singolo di Emma atteso ad agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo singolo di Emma è Latina. Il brano sarà in radio a cominciare dal 28 agosto e porta la firma di Calcutta, di Dardust e di Davide Petrella. L'artista ha rivelato che la canzone le è stata regalata per il suo compleanno. "La canzone si chiama Latina. Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Calcutta Dario Faini Davide Petrella. Preparatevi… Vi voglio latini ma non ve lo dico!" L'annuncio arriva direttamente dai canali social di Emma, che apre così un nuovo capitolo del suo percorso discografico con un brano slegato dall'ultimo album - Fortuna - nel quale si conta anche una canzone scritta da Vasco Rossi, Gaetano ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : Il nuovo singolo di #Emma si intitola #Latina ed è scritto da Calcutta, Dario Faini (Dardust) e Petrella. Esce il 28 agosto - fedxr1c0 : #latina nuovo singoloooo - _amanodisarmata : RT @perchetendenza: #Latina: Perché Emma Marrone ha annunciato che dal 28 agosto sarà disponibile il suo nuovo singolo 'Latina', scritto da… - thatnightinmad : RT @perchetendenza: #Latina: Perché Emma Marrone ha annunciato che dal 28 agosto sarà disponibile il suo nuovo singolo 'Latina', scritto da… - MeryDambrosio : RT @MusicTvOfficial: Nuovo singolo per @MarroneEmma: dal 28 agosto in radio e digitale #Latina firmata da #Calcutta, #Dardust e #Tropico -

Nella Asl di Latina si registrano quattro casi e si tratta di un rientro dalla Spagna, uno da Capri (Campania) e un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono due i casi e si ...

"Oggi si registrano 43 casi e un decesso. Di questi più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link a festa a Porto Rotondo. I casi di import ...

