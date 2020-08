L’asso nella manica di Casaleggio. Ecco perché farlo fuori potrebbe non essere così facile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre alcune placche nel sottosuolo, ad altissima temperatura, hanno già iniziato a scontrarsi, altre iniziano ad allinearsi in previsione dello scontro. C’è un impedimento di cui si dovrebbe occupare chi vuole ‘togliere di torno’ Davide Casaleggio. Sottrarre la piattaforma al controllo di Casaleggio junior non rappresenterebbe infatti l’unico ostacolo, da sbrogliare sarebbe anche il nodo sulla proprietà del simbolo del M5S. Il simbolo, di proprietà di Beppe Grillo, concesso dallo stesso nel 2018 in uso gratuito all’Associazione Rousseau, che possiede il controllo anche della piattaforma su cui vengono prese tutte le decisioni del movimento. A chiedere la rimozione della titolarità del logo di Beppe Grillo e Davide Casaleeggio mediante una mozione, ci sarebbero una 50ina di ... Leggi su ilparagone

MinervaMcGrani1 : RT @MinervaMcGrani1: Coronavirus,l'asso nella manica di Trump. Fauci: vaccino a ottobre - FranceskoNew : L'@istsupsan e il @MIsocialTW monitorano costantemente cosa accade tutto attorno a noi, vero? Banchi a rotelle e… - stefanol2006 : @Apeiron123 @FelipeKarmelo @luck_juju @senecaepericle @Tg3web Dopo sirene e rospi, l'asso nella manica 'vedi?vedi?… - cstambul : RT @MinervaMcGrani1: Coronavirus,l'asso nella manica di Trump. Fauci: vaccino a ottobre - MinervaMcGrani1 : Coronavirus,l'asso nella manica di Trump. Fauci: vaccino a ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : L’asso nella «La strage degli animali nella Prima Guerra Mondiale»: eroi dimenticati e compagni fedeli Corriere della Sera