L'Aquila, Todi e Venezia: 60 artisti nelle piazze per ripensare i centri urbani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Festival delle Arti si terrà dal 12 al 24 settembre e vedrà scultori, pittori, musicisti, attori, orafi e mastri vetrai impegnati a riportare l'attenzione sull'importanza della cultura in città. Il fulcro a Todi, pioniera con le opere di Beverly Pepper della contaminazione... Leggi su repubblica

