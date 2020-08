Lampedusa, la storia della signora Rosy e i cani mangiati dai migranti? Ancora parole e niente prove (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 7 agosto 2020 la testata giornalistica Libero titolava in prima pagina «I migranti hanno mangiato i miei 4 cani», raccontando la denuncia della signora Rosy di Lampedusa. Una storia diffusa da Salvatore Dama, Chiara Giannini e Francesca Totolo anche attraverso i social, con foto e video che avevano destato qualche perplessità. A tal proposito, avevo contattato due esperti in resti scheletrici per avere una valutazione riguardo le immagini delle ossa mostrate nei video portando alla luce ulteriori dubbi sul racconto della signora Rosy. Francesca Totolo, in una sua video-risposta provocatoria, aveva invitato i giornalisti che negavano la vicenda di presentarsi con il Ris di Parma ... Leggi su open.online

ilfoglio_it : Quando a Lampedusa si prediligeva la carne dei gatti, dei cani, dei topi. Un saggio ricostruisce la storia dei coat… - BisioLuca : RT @Destradipopolo: LA STORIA DEGLI “IMMIGRATI CHE HANNO MANGIATO 4 CANI A #LAMPEDUSA” E’ UNA BALLA, LA SIGNORA SI E’ INVENTATA TUTTO IL SI… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa storia Lampedusa, la storia della signora Rosy e i cani mangiati dai migranti? Ancora parole e niente prove Open A Lampedusa è maggiorenne, a Macerata diventa minore: straniero affidato al Comune

La storia è quella di un “sedicente” (così viene definito) minore non accompagnato. La persona in questione sbarca - non molto tempo fa - nel porto di Lampedusa, viene accolto, controllato, ospitato.

La possibile influenza del revisionismo storico nel romanzo “Non tutti i bastardi sono di Vienna” di Andrea Molesini

Il libro racconta la storia di Villa Spada, un palazzo di provincia che dista poche miglia dal Piave, e della famiglia che la abitava al tempo dell’occupazione austriaca successiva alla sconfitta di C ...

La storia è quella di un “sedicente” (così viene definito) minore non accompagnato. La persona in questione sbarca - non molto tempo fa - nel porto di Lampedusa, viene accolto, controllato, ospitato.Il libro racconta la storia di Villa Spada, un palazzo di provincia che dista poche miglia dal Piave, e della famiglia che la abitava al tempo dell’occupazione austriaca successiva alla sconfitta di C ...