L’allarme del Cotugno: «I nuovi contagi sono frutto dell’irresponsabilità dei giovani» (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Campania, ieri, si sono registrati 35 contagi. L’indice di infettività Rt è in calo, ma resta alto, a 1,87. I ricoveri passano da 47 a 49, scrive il Mattino. Quelli in terapia intensiva da 1 a 2 e le persone positive in isolamento domiciliare da 519 a 545. Al Cotugno sono 10 i casi in terapia sub intensiva, 2 in più rispetto al giorno prima. Non si tratta di pazienti intubati, ma necessitano di ventilazione assistita. I ricoverati nei posti ordinari sono 15, su 16 posti disponibili. Una situazione che ha fatto arrabbiare il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro. «L’unità di sub intensiva è piena ma la situazione è abbastanza sotto controllo ciò anche in considerazione del fatto che esistono i posti della ... Leggi su ilnapolista

