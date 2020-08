L'Aia, dal tribunale assist a Hezbollah. "Non è coinvolto nell'omicidio Hariri" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fausto Biloslavo I giudici: niente prove del coinvolgimento del partito sciita e della Siria. Tre assolti, condannato un membro dell'organizzazione «Giustizia» in ritardo di 15 anni e pure monca con un colpo al cerchio e uno alla botte, come nelle migliori tradizioni dell'Onu. Il tribunale speciale con sede a L'Aja, per l'omicidio del premier Rafik Hariri, il giorno di San Valentino del 2005, ha condannato uno dei membri di Hezbollah individuati da tempo. Gli altri tre sono stati assolti e la corte dell'Onu ha scagionato il partito armato sciita libanese e il regime siriano dal terribile attentato di Beirut. La sentenza doveva arrivare il 7 agosto, ma è stata rimandata a causa della paurosa esplosione che tre giorni prima aveva devastato la capitale ... Leggi su ilgiornale

DavidRo45334074 : Vignetta dal mondo arabo In #Libano L'#Aia ha fatto (in)giustizia. Lion Udler via Telegram - boysan69qo : RT @biscone69: - galfly_mg : @SOLOJUVE11 @pisto_gol nel palmares hai dimenticato la serie B, i bidoni dell'immondizia al posto del cuore e tutte… - eleonely : RT @ClaudiaStorai: ??Un'indagine sotto copertura di @EssereAnimali in allevamenti di polli AIA documenta violenze sugli animali e rischi per… - biscone69 : -