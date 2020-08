Lady Gaga ed Ariana grande insieme per la nuova edizione degli MTV video music awards (Di mercoledì 19 agosto 2020) È già iniziato il countdown per i “VMAs” 2020, ma le hot news non accennano a fermarsi: si aggiungono nuovi incredibili nomi alla line up delle superstar già annunciate. A presentare questa edizione sarà la regina dell’intrattenimento Keke Palmer, domenica 30 agosto a New York City. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV music (canale 131 e 704 di Sky). Un altro eccitante annuncio per questa edizione 2020: Ariana grande si unirà a ... Leggi su domanipress

