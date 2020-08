Lady Gaga ed Ariana grande insieme per la nuova edizione degli MTV video music awards (Di mercoledì 19 agosto 2020) È già iniziato il countdown per i “VMAs” 2020, ma le hot news non accennano a fermarsi: si aggiungono nuovi incredibili nomi alla line up delle superstar già annunciate. A presentare questa edizione sarà la regina dell’intrattenimento Keke Palmer, domenica 30 agosto a New York City. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV music (canale 131 e 704 di Sky). Un altro eccitante annuncio per questa edizione 2020: Ariana grande si unirà a ... Leggi su domanipress

Si terrà domenica 30 agosto al Barclays Center di Brooklyn a New York la 37° edizione degli MTV Video Music Awards, il primo grande evento ospitato nella città americana dalla diffusione della pandemi ...

Si svolgeranno domenica 30 agosto gli MTV Video Music Awards 2020. Da New York andrà in onda la tradizionale serata, che sarà caratterizzata da esibizioni che si svolgeranno in varie location della ci ...

