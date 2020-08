La zia di Gioele: "Hanno trovato qualcosa". Il procuratore sul luogo delle ricerche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una segnalazione da parte di un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta, ha fatto scattare l’allarme. Le squadre che partecipano alle operazioni si stanno dirigendo sul posto per un sopralluogo, insieme al procuratore di Patti Angelo Cavallo che coordina le indagini. Il luogo si trova a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo dove la mamma il figlioletto sono stati visti per l’ultima da un testimone, dopo un lieve incidente.“Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”. A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova ... Leggi su huffingtonpost

