La zia di Gioele: “Hanno trovato qualcosa, aspettiamo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Una segnalazione importante», ore cruciali. Il padre: Viviana non avrebbe mai ucciso nostro figlio Leggi su ilsecoloxix

SoniaLaVera : RT @Corriere: Gioele, la zia del bimbo di Viviana Parisi: «Hanno trovato qualcosa, siamo in attesa di... - thelastpeterpan : - rep_palermo : Caronia, la zia di Gioele: 'Hanno trovato qualcosa, aspettiamo di sapere' [aggiornamento delle 13:06] - Siciliano741 : RT @Corriere: Gioele, la zia del bimbo di Viviana Parisi: «Hanno trovato qualcosa, siamo in attesa di... - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caronia, la zia di Gioele: 'Hanno trovato qualcosa, aspettiamo di sapere' -

Ultime Notizie dalla rete : zia Gioele

Siamo qui in attesa di capire". A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia ...«Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire». A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti ...