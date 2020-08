La vita in diretta estate, Marcello Masi vuota il sacco: “Io e Andrea Delogu facciamo a botte” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La confessione di Marcello Masi su Andrea Delogu Tra due settimane la versione estiva de La vita in diretta concluderà il suo ciclo. Nel frattempo uno dei due conduttori, ovvero Marcello Masi ha rilasciato una lunga e curiosa intervista al noto magazine TvMia. In quell’occasione l’e direttore del Tg2 ha parlato del suo rapporto con Andrea Delogu. Alla fine il giornalista ha ammesso: “Prima di ogni puntata del mio programma La vita in diretta estate, la mia collega Andrea Delogu e io facciamo a botte”. Per evitare fraintendimenti, il professionista ha chiarito che non si ... Leggi su kontrokultura

