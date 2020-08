La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu in lacrime per il caso di Gioele Mondello (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono giornate drammatiche e intense per il giornalismo italiano, da sempre in prima linea nei principali casi di cronaca, dalla tragedia del piccolo Alfredino nel 1891 (prima Diretta non-stop a reti unificate della televisione) alla scomparsa di Gioele Mondello. Oggi, la notizia del possibile, probabile ritrovamento dei resti del bambino, scomparso assieme alla madre Viviana Parisi il 3 agosto. Un evento che ha scosso anche Andrea Delogu, durante la Diretta di La Vita in Diretta Estate. La Vita in Diretta Estate, puntata speciale dedicata a Gioele Come molti programmi, anche La Vita in Diretta Estate oggi ha ... Leggi su thesocialpost

