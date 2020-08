La vicenda di Arianna Virgolino unisce Giorgia Meloni e l’avvocato per i diritti gay Cathy La Torre (Di mercoledì 19 agosto 2020) La storia dell’agente Arianna Virgolino, espulsa dalla polizia per un tatuaggio, approda sui social. E molte persone sono dalla sua parte. La storia di Arianna Virgolino, l’agente di 31 anni licenziata dalla Polizia di Stato per demeriti estetici, è approdata sui social network dove tantissime persone stanno dimostrando il loro sostegno verso l’ex agente che … L'articolo La vicenda di Arianna Virgolino unisce Giorgia Meloni e l’avvocato per i diritti gay Cathy La Torre proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Arianna Virgolino è stata sospesa dalla Polizia di Stato per un tatuaggio. Giorga Meloni scende in campo in sua difesa e pubblica un video in cui l'agente parla e cerca di chiarire quello che è succes ...

