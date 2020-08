La vera impresa di Romiti: ridimensionare i sindacati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesco Forte Cesare Romiti passerà alla storia soprattutto per la marcia dei 40mila impiegati ed operai della Fiat che ha avuto luogo il 14 ottobre del 1980 Cesare Romiti passerà alla storia soprattutto per la marcia dei 40mila impiegati ed operai della Fiat che ha avuto luogo il 14 ottobre del 1980, che ha cambiato radicalmente il rapporto fra il mondo del lavoro e il sindacato, interpretando il processo di modernizzazione che si stava determinando nel mondo produttivo, in cui era tramontata la distinzione fra operai, impiegati e quadri intermedi. Non c'era più la lotta di classe, c'era l'interclassismo. Figlio di un impiegato postale, Romiti lo sapeva, perché era stato studente lavoratore per prendere la laurea in scienze economiche all'Università di Roma, La Sapienza, nel settore della ... Leggi su ilgiornale

